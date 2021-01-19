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5:25   19 Января 2021
Общество

Россияне готовы жить на пенсию в размере 45 тысяч рублей

Россияне готовы жить на пенсию в размере 45 тысяч рублей

Граждане РФ назвали размер пенсии, который они считают комфортным для жизни в пожилом возрасте. В опросе участвовали жители крупных городов в возрасте 45-60 лет.

Респонденты признались, что им на заслуженном отдыхе будет достаточно в среднем 45,6 тысячи рублей в месяц. Этих денег, по их мнению, должно хватить на собственное жилье, полноценное питание и качественную медицину.

Гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий прокомментировал результаты опроса. Он считает неудивительными расставленные россиянам приоритеты.

"Неудивительно, что к приоритетным благам люди старшего возраста относят обеспечение базовых потребностей: жилье, медицинские услуги, качественное питание", – подчеркнул Зарецкий в беседе с "Известиями".

Для граждан на пенсии, по словам гендиректора, также важно иметь накопления. Деньги понадобятся для решения проблемных ситуаций и для путешествий.

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