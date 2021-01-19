4:57 19 Января 2021Политика
Власти ФРГ подтвердили планы США по "Северному потоку — 2"
Власти Германии разочарованы решением США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока – 2".
Власти Германии разочарованы решением США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока – 2".
По данным газеты Handelsblatt, Вашингтон намерен во вторник ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус". Об этом американские власти заранее предупредили Германию. Пресс-секретарь Федерального министерства экономики ФРГ с досадой прокомментировала планы США.
"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — сказала она немецкому агентству dpa.
Накануне сообщалось, что в четверг судно "Фортуна" покинуло немецкий портовый город Висмар и к началу пятницы находилось в Балтийском море у Ростока.