Власти ФРГ подтвердили планы США по "Северному потоку — 2"

Власти Германии разочарованы решением США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока – 2".

Власти Германии разочарованы решением США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока – 2".

По данным газеты Handelsblatt, Вашингтон намерен во вторник ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус". Об этом американские власти заранее предупредили Германию. Пресс-секретарь Федерального министерства экономики ФРГ с досадой прокомментировала планы США.

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — сказала она немецкому агентству dpa.

Накануне сообщалось, что в четверг судно "Фортуна" покинуло немецкий портовый город Висмар и к началу пятницы находилось в Балтийском море у Ростока.