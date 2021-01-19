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4:52   19 Января 2021
Общество

Непереносимость алкоголя стала одним из необычных последствий коронавируса

Непереносимость алкоголя стала одним из необычных последствий коронавируса

Головокружение, боль в спине и непереносимость алкоголя. С такими последствиями столкнулись некоторые переболевшие коронавирусом.

Необычные симптомы люди описали в группе "Нетипичный коронавирус" в Facebook. Мужчина написала, что у него уже на протяжении семи месяцев кружится голова. Ни одно из лечений не помогает.

"Точный диагноз не поставили, неврологи говорят, что это из-за депрессии, у самого уже опустились руки и нет надежды на выздоровление", — признался один из подписчиков.

Одна из девушек рассказала, что перенесла коронавирус в октябре и с того времени ее мучают боли в спине. МРТ головного мозга и позвоночника не дали точных результатов, чтобы установить причину.

Еще с одним необычным последствием столкнулась женщина. У нее появилась непереносимость алкоголя после инфекции. Даже глоток спиртного приводит частому сердцебиению и предобморочному состоянию.

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#последствия #коронаирус #Осложнения

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