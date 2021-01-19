Познер рассказал о долгосрочном ущербе имиджу США

Телеведущий Владимир Познер заявил, что имиджу США нанесен долгосрочный ущерб, оправиться от которого, возможно, страна не сможет.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что имиджу США нанесен долгосрочный ущерб, оправиться от которого, возможно, страна не сможет.

В разговоре с журналистом Станиславом Кучером Познер отметил, что в США было принято говорить, что это лучшая страна в мире, светоч свободы и демократии, у которой должны учиться другие страны.

По его мнению, произошедшие в последние месяцы события вызвали разную реакцию. Кто-то начал злорадствовать, другие расстроились.

"То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда", — заявил телеведущий.

Ранее Познер высказал мнение, что воссоединить "расколотую Америку" администрации избранного президента США Джо Байдена будет не под силу. Он подчеркнул, что "Америка расколота", и "вновь собрать Шалтая-Болтая" за предстоящие четыре года новому лидеру не удастся.