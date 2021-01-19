Познер рассказал о долгосрочном ущербе имиджу США
Телеведущий Владимир Познер заявил, что имиджу США нанесен долгосрочный ущерб, оправиться от которого, возможно, страна не сможет.
В разговоре с журналистом Станиславом Кучером Познер отметил, что в США было принято говорить, что это лучшая страна в мире, светоч свободы и демократии, у которой должны учиться другие страны.
По его мнению, произошедшие в последние месяцы события вызвали разную реакцию. Кто-то начал злорадствовать, другие расстроились.
"То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда", — заявил телеведущий.
Ранее Познер высказал мнение, что воссоединить "расколотую Америку" администрации избранного президента США Джо Байдена будет не под силу. Он подчеркнул, что "Америка расколота", и "вновь собрать Шалтая-Болтая" за предстоящие четыре года новому лидеру не удастся.