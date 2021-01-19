СМИ: Трамп отменил ограничения на въезд из Европы в США из-за пандемии

США вновь разрешат с 26 января приезжать в страну жителям Европы и ряду других стран. Об этом распорядился действующий президент страны Дональд Трамп.

США вновь разрешат с 26 января приезжать в страну жителям Европы и ряду других стран. Об этом распорядился действующий президент страны Дональд Трамп.

Прилетающие в США должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Речь идет именно о жителях Европы и Бразилии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Напомним, ограничения были введены Дональдом Трампом 13 марта 2020 года.

Всего в США за время пандемии выявлено более 24 млн случаев коронавирусной инфекции. От последствий болезни скончалось более 398 тысяч человек.