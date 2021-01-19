Посол Италии в России рассказал о здоровье после вакцинации "Спутником V"

Никаких побочных эффектов после вакцинации российским препаратом "Спутник V" от коронавируса не наблюдалось, сообщил итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.

Никаких побочных эффектов после вакцинации российским препаратом "Спутник V" от коронавируса не наблюдалось, сообщил итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.

Вакцину "Спутник V" разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Она первая в мире прошла государственную регистрацию. У нее практически нет побочных эффектов, а среди противопоказаний – возрастное ограничение до 18 лет. С 5 декабря 2020 года в Москве и с 10 декабря — в остальных регионах России началась бесплатная вакцинация.

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в январе в России произведено должно быть произведено не менее 7 млн доз двух компонентов вакцины. В феврале – 11 млн, в марте – 15 млн. До конца января в регионы направят 2,1 млн доз. Февраль – 5,7 млн. Март – 9 млн.