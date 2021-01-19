Рар: «Северный поток – 2» нужен Германии и всей Европе

Германия продолжит бороться за достройку российского газопровода «Северный поток – 2», так как Европа уже озвучила революционные планы построения «зеленой» экономики и нуждается в экологичном проекте.

Германия продолжит бороться за достройку российского газопровода «Северный поток – 2», так как Европа уже озвучила революционные планы построения «зеленой» экономики и нуждается в экологичном проекте.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, избранный на днях главой правящей в ФРГ партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет, если он сможет занять должность федерального канцлера Германии, продолжит придерживаться линии нынешнего руководства страны и защищать «Северный поток – 2».

«Европе необходим экологичный проект, на фоне чего Германия и ведет борьбу за "Северный поток – 2" для того, чтобы реализовать собственные планы. И, конечно, Лашет как канцлер заинтересован в том, чтобы немцам жилось хорошо, чтобы европейцам жилось хорошо, и он все будет делать для таких громадных важных проектов», — пишет Александр Рар.

Кроме того, немецкий политолог напомнил, что «Северный поток – 2», так же, как и уже введенные в эксплуатацию газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток», не является подарком, который Россия получает от Европы или Германии. Все эти проекты являются совместными проектами, подчеркивает Рар.

«Он ("Северный поток – 2") нужен Европе, особенно на фоне того, что ФРГ и в целом Европейский союз приняли для себя кардинально революционное решение, основанное на планах построения собственной "зеленой" экономики», — заключил эксперт.

Напомним, в минувшую субботу, 16 января Армин Лашет — премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия — победил во втором туре выборов на пост лидера правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз». Таким образом, Лашет получил возможность в сентябре 2021 года сменить Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии.

Ранее Александр Рар выразил уверенность в том, что поддержка партии ХДС и растущая популярность в немецком обществе позволят именно Армину Лашету стать преемником действующего канцлера ФРГ.