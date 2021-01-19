Россияне получили порядка 34 тысяч сертификатов о вакцинации

Портал госуслуг с начала года выдал россиянам порядка 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19.

Портал госуслуг с начала года выдал россиянам порядка 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19.

Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает РИА Новости. Документ выдается в электронном виде после второго этапа вакцинации.

"Сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой", ­– подчеркнул Чернышенко.

Недавно вице-премьер рассказывал, что с 31 января любой желающий сможет с помощью портала госуслуг записаться на прививку от коронавируса. Реализацией этой возможности занимаются Министерства здравоохранения и цифрового развития.