Новые авиакомпании бюджетного класса могут появиться в России

Новые авиакомпании-лоукостеры могут появиться в России на базе аэропортов Жуковского, Челябинска и Калининграда.

Новые авиакомпании-лоукостеры могут появиться в России на базе аэропортов Жуковского, Челябинска и Калининграда.

Министр транспорта Виталий Савельев приказал проработать вопрос о создании новых лоукостеров, а руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил авиакомпании подготовить предложения и наработки. Бюджетные авиакомпании могут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда, передают "Известия".

Уже 20 января компании представят свои доклады на совещании в Росавиации, посвященном организации и развитию низкотарифных перевозок. Лоукост-модель позволяет значительно повысить объем перевозок за счет формирования новых потребительских группы, отметил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.