Посол США в РФ может остаться на своем посту по просьбе Байдена

Посол США в России Джон Салливан моет сохранить свою должность. С предложением остаться на посту выступил избранный американский президент Джо Байден.

Посол США в России Джон Салливан моет сохранить свою должность. С предложением остаться на посту выступил избранный американский президент Джо Байден.

Салливан был назначен на этот пост Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Bloomberg. По информации агентства, посол вошел в группу немногих дипломатов, назначенных Трампом. Какое-то время они смогут оставаться на своих местах при новой администрации. По мнению Байдена, должность посла США в России очень важна и оставлять ее вакантной на время утверждения нового представителя он не хочет.