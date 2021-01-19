Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:57   19 Января 2021
Политика

Посол США в РФ может остаться на своем посту по просьбе Байдена

Посол США в РФ может остаться на своем посту по просьбе Байдена

Посол США в России Джон Салливан моет сохранить свою должность. С предложением остаться на посту выступил избранный американский президент Джо Байден.

Салливан был назначен на этот пост Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Bloomberg. По информации агентства, посол вошел в группу немногих дипломатов, назначенных Трампом. Какое-то время они смогут оставаться на своих местах при новой администрации. По мнению Байдена, должность посла США в России очень важна и оставлять ее вакантной на время утверждения нового представителя он не хочет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дональд трамп #байден #посол сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров