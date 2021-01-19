Американские ученые нашли признаки скорой смерти от коронавируса

Найден способ определить пациентов с повышенным риском развития осложнений после коронавируса, которые могут привести к смерти.

Найден способ определить пациентов с повышенным риском развития осложнений после коронавируса, которые могут привести к смерти.

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе научились определять признак скорой смерти от коронавируса. В исследовании поучаствовали 97 пациентов с COVID-19. Стало известно, что повышенный уровень циркулирующей митохондриальной ДНК свидетельствует о вероятном летальном исходе при инфицировании коронавирусной инфекцией, сообщается в статье исследователей на bioRxiv.

Вывод сделан благодаря замеру уровня циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК), которая служит маркером гибели клеток, вызванной вирусом, и тяжелой реакцией иммунной системы организма на него. У исследованных пациентов с признаками сепсиса и геморрагического шока риск смерти был выше, и пребывали они в палате интенсивной терапии.