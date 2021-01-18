Трамп проведет военное мероприятие в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп проведет последнюю военную церемонию на посту президента в день инаугурации Джо Байдена 20 января.

Действующий президент США Дональд Трамп проведет последнюю военную церемонию на посту президента в день инаугурации Джо Байдена 20 января.

Трамп намерен поучаствовать в небольшом военном мероприятие на базе Эндрюс под Вашингтоном. Церемония намечена на 12:00 по местному времени перед инаугурацией избранного главы государства Джозефа Байдена. После этого республиканец отправится в поместье в штате Флорида, где в окружении советников обсудит дальнейшие действия, передает The Hill.

Ранее стало известно о планах Дональда Трампа переехать в свою в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Он намерен оставить в подчинении несколько сотрудников Белого дома.