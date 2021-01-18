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23:38   18 Января 2021
Общество

Эксперт оценил вероятные санкции со стороны США по "Северному потоку — 2"

Эксперт оценил вероятные санкции со стороны США по "Северному потоку — 2"

Трубоукладчик "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток — 2" может стать новой жертвой санкций со стороны США.

Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он рассказал, что российская сторона готова к новым санкциям в отношении "Фортуны". Он добавил, что и судно "Академик Черский" также может попасть под американские ограничения. Причиной тому стала смена владельца.

Юшков отметил, что санкции никак не отразятся на работе трубоукладчика и строительстве газопровода. Проблемы могут возникнуть только после завершения всех работ.

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#строительство #СП-2 #фортуна

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