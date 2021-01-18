Россия и Украина смогут наладить отношения, несмотря на действия украинской власти.

Россия и Украина смогут наладить отношения, несмотря на действия украинской власти.

В 1654 году 18 января Переяславская рада начала объединение между народами Украины и России. Миллионы жителей Украины не поддерживают русофобских взглядов сегодняшней власти.

Желание граждан двух стран и историческая справедливость приведут к восстановлению отношений. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.