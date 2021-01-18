Арктический танкер впервые прошел Севморпуть без сопровождения ледокола

Газовый танкер "Кристоф де Маржери" совершил первую январскую перевозку топлива в восточном направлении Северного морского пути (СМП), сообщил "Совкомфлот".

Газовый танкер "Кристоф де Маржери" совершил первую январскую перевозку топлива в восточном направлении Северного морского пути (СМП), сообщил "Совкомфлот".

Танкер за 10 суток и 21 час доставил партию сжиженного газа в пункт назначения. Транспортировка впервые осуществлялась в январе, что позволит продлить перевозки в осенне-зимний период. Об этом пишет РИА Новости.

На всем пути своего следования судно прошло без сопровождения ледокола. Компания "Новатэк" занимается поставками газа в Азиатско-Тихоокеанский регион только в летний период. В планах компании выйти на круглогодичные поставки в 2024 году.