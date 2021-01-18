Вице-президент США Майк Пенс отметил заслуги администрации Трампа

Вице-президент США Майк Пенс нашел повод гордиться администрацией президента Дональда Трампа.

Вице-президент США Майк Пенс нашел повод гордиться администрацией президента Дональда Трампа.

Пенс выделил достижения администрации Трампа. Вице-президент отметил, что за время президентства Трампа США не вступили в новую войну. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Я с гордостью докладываю за считанные дни до конца работы нашей администрации, что при ней Америка впервые за десятилетия не вступила в новую войну. Это мир, достигнутый благодаря силе", — написал Майк Пенс.

В январе между вице президентом и Трампом разгорелся скандал. Причиной стала якобы просьба американского лидера вмешаться в утверждение итогов выборов и нарушение закона.