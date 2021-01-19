Хазин предсказал скорый развал Европы и США

Соединенные Штаты Америки, также как и Европа, скоро прекратят свое существование в привычном для всего мира виде. Но к этому неизбежному результату в скором по историческим меркам будущем их приведут разные процессы.

Соединенные Штаты Америки, также как и Европа, скоро прекратят свое существование в привычном для всего мира виде. Но к этому неизбежному результату в скором по историческим меркам будущем их приведут разные процессы.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Аврора» высказал экономист Михаил Хазин, отметив, что предстоящий распад Америки и Европы будет сравним с распадом Советского Союза.

Также Хазин уверен, что процесс развала Америки и Европы ведется спланировано и целенаправленно. Этим, по словам эксперта, занимаются представители мировых трансатлантических финансовых элит, поставившие перед собой цель – полностью уничтожить все национальные государства на планете.

«США и Евросоюз являются их самыми близкими вотчинами, обкатать процесс развала больших национальных государства элита собирается именно с них», — объяснил Хазин.

А затем, если выбранная стратегия окажется эффективной, по мнению эксперта, мировые либералы и банкиры продолжат разваливать национальные государства во всем остальном мире, и первыми под их удар попадут Россия и Китай.

Мир, по словам Хазина, в скором времени ждет война за старый и новый порядок, в ходе которой противостоять друг другу будут либеральная и консервативная концепции развития человечества.

В качестве примера, эксперт приводит США, в которых на протяжении последних четырех лет президент Дональд Трамп выстраивал именно консервативную модель развития.

«Однако, в 2020 году демократам удалось перехватить повестку и после того, как им удалось путем фальсификаций объявить новым президентом США Джозефа Байдена, процесс развала Штатов фактически был запущен и стал уже необратимым», — уверен Хазин.

В то же время в Европе мировые финансовые элиты по-другому пытаются достичь поставленной цели. Для того, чтобы развалить Европу, ее наводняют мигрантами, которые постепенно вытесняют коренных европейцев с их земли.

«Методы разные, но результат будет один: США и Европа скоро перестанут существовать в их привычном виде», — подчеркивает Михаил Хазин в заключение.

Ранее кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в материале для издания «Профиль» прокомментировал штурм Капитолия, который 6 января 2021 года устроили сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа в попытке помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на ноябрьских выборах. По мнению эксперта и штурм Капитолия, и та волна репрессий, которую устроили в ответ демократы, представляют собой трагический виток внутреннего политического кризиса в США.

При этом Кашин предсказал, что нынешний кризис, помимо огромных внешнеполитических последствий для самой Америки, окажет влияние и на многие другие страны.