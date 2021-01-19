В «Опоре России» раскритиковали идею СК ужесточить налоговое законодательство

Председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов предупредил о сокращении числа предпринимателей.

Пока правительство предлагает к рассмотрению законопроект, освобождающий чиновников от наказания за коррупцию в исключительных случаях, в Следственном комитете считают, что нужно ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей.

«Если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — объяснила необходимость поправок в УК генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с «Известиями».

Она уточнила, что даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП со временем легко может избежать наказания. В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, рассмотренное в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда местного индивидуального предпринимателя обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 миллионов рублей. Однако судопроизводство по делу пришлось прекратить из-за истечения срока давности.

По мнению председателя комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Сергея Зеленова, сейчас и без того нестабильная экономическая ситуация и огромное количество личных банкротств.

«Ужесточение законодательства приведет к еще большему снижению предпринимательской активности, что наблюдается даже сейчас, а по сути вызвано "необходимостью" скомпенсировать низкое качество работы следственных и доследственных органов», — убежден Зеленов.

Он также подчеркнул, что физические лица в большинстве случаев лишены возможности получать доход, сопоставимый с доходами юридических лиц, поэтому уравнивать законодательно последних с ИП неправильно.