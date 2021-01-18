Дочь Ларисы Долиной показала талию 65-летней матери без фотошопа

Дочь Ларисы Долиной поделилась в своем Instagram-аккаунте фотоснимком, на котором запечатлела звездную маму без фильтров и фотошопа.

Дочь Ларисы Долиной поделилась в своем Instagram-аккаунте фотоснимком, на котором запечатлела звездную маму без фильтров и фотошопа.

Ангелина Миончинская в своем Instagram-аккаунте похвасталась фотографией, на котором ее мать Лариса Долина позирует на камеру в обтягивающем синем платье, подняв руки.

Фанаты певицы с восторгом восприняли новое фото звезды. Многие из них даже отметили, как прекрасно исполнительница выглядит в свои 65 лет.

Ранее стилист Джордж Ровалс неожиданно раскритиковал наряд популярной артистки, в котором та посетила церемонию "Золотой граммофон". Долина предстала на публике в черном платье с глубоким вырезом на груди. Образ певицы дополнила собранная прическа в хвост.

Стилист сравнил Долину с Ольгой Бузовой и обратил внимание поклонников на крой платья, которое якобы подчеркнуло все недостатки фигуры артистки.