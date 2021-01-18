СМИ рассказали о планах США ужесточить санкции против трубоукладчика "СП-2"

Власти Соединенных Штатов Америки могут усилить санкции, направленные против трубоукладчика российского газопровода "Северный поток — 2".

Власти Соединенных Штатов Америки могут усилить санкции, направленные против трубоукладчика российского газопровода "Северный поток — 2".

Речь идет о судне "Фортуна", передает издание Handelsblatt. Новые ограничения могут коснуться как его, так и собственника трубоукладчика — компанию "КВТ-Рус", заявляют источники.

Сообщается, что США уже отправили соответствующие уведомления. Сообщения должны были получить как в Германии, так и в других государствах, поддерживающих российский проект. Однако конкретные последствия для "Фортуны" не назывались.