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20:57   18 Января 2021
Экономика

СМИ рассказали о планах США ужесточить санкции против трубоукладчика "СП-2"

СМИ рассказали о планах США ужесточить санкции против трубоукладчика "СП-2"

Власти Соединенных Штатов Америки могут усилить санкции, направленные против трубоукладчика российского газопровода "Северный поток — 2".

Речь идет о судне "Фортуна", передает издание Handelsblatt. Новые ограничения могут коснуться как его, так и собственника трубоукладчика — компанию "КВТ-Рус", заявляют источники.

Сообщается, что США уже отправили соответствующие уведомления. Сообщения должны были получить как в Германии, так и в других государствах, поддерживающих российский проект. Однако конкретные последствия для "Фортуны" не назывались.

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#сша #санкции #"СП-2"

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