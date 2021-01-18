Юшков указал на ключевой момент со страховкой «Северного потока – 2»

Сложности, с которыми столкнутся суда, участвующие в достройке газопровода «Северный поток – 2», после аннулирования швейцарской компанией Zurich Insurance Group страхового контракта, станут временным и решаемым неудобством.

Сложности, с которыми столкнутся суда, участвующие в достройке газопровода «Северный поток – 2», после аннулирования швейцарской компанией Zurich Insurance Group страхового контракта, станут временным и решаемым неудобством.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя влияние американских санкций на завершение строительства российского газопровода в Германию.

В минувшую пятницу 15 января датский регулятор дал разрешение на возобновление работ по прокладке газопровода в территориальных водах Дании. Однако строительство, как сообщает компания Handelsblatt, будет продолжено либо в конце января, либо в начале февраля.

Кроме того, немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии продлило выданное компании Nord Stream 2 разрешение на достройку «Северного потока – 2».

При этом агентство Bloomberg сообщило, что швейцарская компания Zurich Insurance Group, опасаясь ужесточения американских санкций по отношению ко всем компаниям, участвующих в строительстве, сертификации и эксплуатации нового российского газопровода, заявила, что больше не будет страховать суда, задействованные в работах.

В компании Nord Stream не стали комментировать произошедшее, сославшись на конфиденциальность отношений между партнерами. Однако ситуацию прокомментировал эксперт-энергетик Игорь Юшков, по словам которого, сложности из-за аннулирования страховки могут коснуться судов, которые заходят в порты, чтобы взять на борт трубы и доставить их к месту прокладки газопровода.

«Возникает вопрос: у них сейчас в действующей страховке прописано, что, если они попадают под санкции, страховка аннулируется? У них в договоре может быть написано, что, либо они лишаются страховки, если попадают под санкции, либо просто в следующий раз — через год, через полгода — их страховать не будут, потому что они уже будут в черном списке» — объяснил эксперт.

Именно это, по его словам, является ключевым моментом в сложившейся ситуации. Если у участвующих в строительстве судов есть страховка, которая не аннулируется в случае их попадания в черны список, уход швейцарской компании не помешает достройке «Северного потока – 2». А все проблемы возникнет у этих судов уже потом, после завершения данного проекта.

Кроме того, отметил Юшков, застраховать суда может и российская компания, если она получит финансовые гарантии от государства.

При этом в заключение комментария Игорь Юшков добавил, что пока преждевременно было бы с уверенностью заявлять о том, что «Северный поток – 2», будет достроен наверняка. Вашингтон прикладывает все усилия к тому, чтобы не дать России и Германии реализовать проект, который напрямую без стран-посредников свяжет две страны газопроводом, проложенным по дну Балтийского моря. Так как этом, по мнению американских политиков, угрожает энергобезопасности Европы.