Член Совфеда Алексей Пушков назвал цензурой блокировку Трампа в соцсетях

Российский политик Алексей Пушков уверен, что веерная блокировка аккаунтов действующего президента США в соцсетях — форма самозащиты либералов от стихийного протеста.

Российский политик Алексей Пушков уверен, что веерная блокировка аккаунтов действующего президента США в соцсетях — форма самозащиты либералов от стихийного протеста.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с блокировкой доступа в соцсети для действующего главы США Дональда Трампа. Пушков считает, что организовать веерное отключение вполне могли демократы.

"Может ли быть случайным, что в первую же неделю после выборов в соцсетях были опубликованы 4,7 млн постов, говорящих о нарушениях в ходе голосования? Случайно ли в Фейсбуке появилась группа "Остановить кражу" (выборов. — Прим. ред.) <...> Вот и пришлось блокировать гигантские группы, типа 88 млн подписчиков Трампа в Твиттере или 1,8 членов группы "Байден —не мой президент" в Фейсбуке", — пишет в Telegram Пушков.

Он отметил, что считает такую позицию актом введения цензуры и нарушением одного из важнейших прав человека — свободы слова.

7 января владелец Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без его аккаунта в соцсети до конца президентского срока. 9 января аккаунт главы государства бессрочно заблокировал Twitter.