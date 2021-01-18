Оленченко объяснил нерешительность Германии и Франции в украинском вопросе

Германия и Франция держат паузу, чтобы понять, как поведет себя новая администрация США по отношению к Украине, считает эксперт.

Неспособность Германии и Франции заставить Киев выполнять Минские соглашения стала причиной отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что РФ «будет по-другому выстраивать свои действия», если европейские страны не заставят украинскую сторону соблюдать договоренности по Донбассу.

По словам Лаврова, представители Киева в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения соглашений. Он отметил, что участие в формировании дорожной карты по урегулированию конфликта является серьезной уступкой со стороны России.

«В ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносят», — сказал дипломат

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что на подобное поведение Берлина и Парижа влияют несколько факторов. С одной стороны, Германия и Франция — соучастники договоренностей, поэтому им не с руки отказываться от них.

«И это форма, которая на данный момент может служить твердой основой для урегулирования отношений центральных украинских властей с Донецкой и Луганской республиками. <...>. С другой стороны, если им оказывать публичное давление на Киев, то получается, что они солидаризуются с нами. А сейчас на Западе это рассматривается как крамола – выступать единой линией с Россией в международных вопросах», – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того появился новый фактор: новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом. В бытность вице-президентом при Бараке Обаме он курировал украинское направление, напомнил Оленченко.

«Не исключено, что сейчас они каким-то образом дают понять европейцам, что хотели бы продолжить линию на Украине по противостоянию России. Мне кажется, что во власти вот таких мотивов находятся и Франция, и Германия. Они держат паузу, чтобы понять, как поведет себя новая американская администрация по отношению к Украине», — заключил эксперт.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после произошедшего в столице Украины государственного переворота, в результате которого был свергнут законный президент Виктор Янукович. Жители Донецкой и Луганской областей заявили о несогласии с новым националистическим курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.

По данным ООН, за шесть лет войны погибли более 3,3 тысячи мирных граждан, более девяти тысяч были ранены.

Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «Нормандского формата».