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20:21   18 Января 2021
Политика

Представитель офиса Зеленского объяснил, чего Киев хочет от Байдена

Представитель офиса Зеленского объяснил, чего Киев хочет от Байдена

Киев в отношениях с Вашингтоном хочет сосредоточиться на поддержке США территориальной целостности Украины, заявил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

По его словам, украинская сторона также хочет сосредоточиться на активном привлечении США в процессы урегулирования ситуации в Донбассе.

Он назвал увеличение поставок летальных вооружений США Украине за счет Вашингтона наиболее важным аспектом сотрудничества.

"А что еще важнее — увеличение финансирования на поставку летального вооружения в Украине. Это имеет большое значение, и надеемся, что этот приоритет останется на повестке дня и для демократической администрации", — подчеркнул Жовква.

Кроме того, заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского признал, что вопрос привлечения США будет полностью на усмотрении новой администрации избранного американского президента Джо Байдена.

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#сша #украина #Жовква

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