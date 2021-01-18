Представитель офиса Зеленского объяснил, чего Киев хочет от Байдена

Киев в отношениях с Вашингтоном хочет сосредоточиться на поддержке США территориальной целостности Украины, заявил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

Киев в отношениях с Вашингтоном хочет сосредоточиться на поддержке США территориальной целостности Украины, заявил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

По его словам, украинская сторона также хочет сосредоточиться на активном привлечении США в процессы урегулирования ситуации в Донбассе.

Он назвал увеличение поставок летальных вооружений США Украине за счет Вашингтона наиболее важным аспектом сотрудничества. "А что еще важнее — увеличение финансирования на поставку летального вооружения в Украине. Это имеет большое значение, и надеемся, что этот приоритет останется на повестке дня и для демократической администрации", — подчеркнул Жовква.

Кроме того, заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского признал, что вопрос привлечения США будет полностью на усмотрении новой администрации избранного американского президента Джо Байдена.