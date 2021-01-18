Политолог Неменский объяснил, почему новая роль Байдена разочарует Киев

Смена власти в США вряд ли приведет к изменению американской политики по отношению к Украине, так как при действующем главе Белого дома Дональде Трампе за нее продолжали отвечать представители Демократической партии.

Смена власти в США вряд ли приведет к изменению американской политики по отношению к Украине, так как при действующем главе Белого дома Дональде Трампе за нее продолжали отвечать представители Демократической партии.

Об этом заявил политолог Олег Неменский, комментируя изданию «Украина.ру», надежда, которые Киев возлагает на президентство Джо Байдена.

По словам эксперта, Вашингтон без сомнений достаточно сильно изменит внешнеполитический курс, так как попытается вернуть страну на те рельсы, по которым она двигалась до президентства Трампа.

Но эти изменения во внешней политике США, уверен Неменский, меньше всего коснутся постсоветского пространства, и в частности – Украины.

«Лично Байден не станет активно вмешиваться в политику в отношении Украины, по крайней мере, в публичной сфере. Он не будет играть ту роль, на которую сейчас многие надеются в Киеве, что он вновь, как в бытность вице-президентом, возьмет под пристальный личный контроль отношения с Украиной», — считает политолог.

Скорее всего, Байден постарается наоборот максимально отдалиться от всего, что касается Украины, считает Неменский, так как эта маргинальная тема является небезопасной лично для него. Но про Украину не будут забывать другие американские политики и дипломаты, знакомые с вопросом и приложившие руку к событиям Евромайдана 2014 года.

В том, что касается американо-российских отношений, по мнению политолога, не произойдет какого-то радикального пересмотра курса. Потому, что еще ухудшать эти отношения почти невозможно, а улучшать их не входит в планы новых властей США.

Напомним, по итогам выборов президента США, которые прошли в ноябре 2020 года, новым главой государства станет демократ Джо Байден, чья инаугурация назначена на 20 января 2021 года.

При этом действующий президент США республиканец Дональд Трамп, за которого в ходе выборов проголосовали более 70 миллионов американских избирателей, считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.