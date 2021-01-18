Актер Жан-Пьер Бакри умер после продолжительной борьбы с раком

Звезда французского кинематографа Жан-Пьер Бакри скончался на 70-м году жизни, сообщил телеканал BFMTV.

Звезда французского кинематографа Жан-Пьер Бакри скончался на 70-м году жизни, сообщил телеканал BFMTV.

Жан-Пьер Бакри трудился не только на актерском поприще, но и режиссерском и сценарном. Он работал в творческом тандеме со своей супругой, актрисой Аньес Жауи. Плодом сотрудничества двух артистов стали такие фильмы, как "Кухня и зависимость", "Общественное место", "Праздничный переполох" и многие другие.

Актер родился в Алжире в 1951 году. Его семья эмигрировала во Францию. Жан-Пьер Бакри успел сняться в около 70 кино- и телепроектах.