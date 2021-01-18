Роскачество: россияне покупают обычные продукты под видом «органических»

Роскачество провело опрос, в котором выяснилось, что россияне не видят разницы между понятиями «органический», «натуральный», «эко» и «био».

Более 80% в россиян покупают органические продукты, однако половина из них знает, как выглядит национальный знак органического продукта, и путается в понятиях «органический», «натуральный», «био», «эко». Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе Роскачества.

В опросе Центра изучения потребительского поведения Роскачества участвовали тысяча россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек, из всех регионов РФ. Эксперты организации объяснили , что продукция с обозначения «био», «эко», «натуральный», «фермерский» не является органической. При этом 66% опрошенных считают почти идентичными понятия "органический" и «натуральный», 54 % не видят различия между словами «органический» и «эко», а 46% — приравнивают «органик» и «эко».

Кроме того, 64 процента россиян чаще всего приобретают продукцию с обозначением «натуральный» и лишь 17 % — с обозначением «органический».

С 1 января 2020 года в РФ заработал закон об органической продукции. Принципы ее производства исключают использование удобрений и химических средств. Запрещается также применять клонирование и методы генной инженерии, смешивать органические товары с другими при их хранении и транспортировке. Применение пищевых добавок, усилителей вкуса, ароматизаторов, ферментных препаратов, микроэлементов и витаминов должно соответствовать действующим в России стандартам в сфере производства органической продукции.

Маркировать продукт как органический может производитель, прошедший добровольную сертификацию и включенный в реестр Минсельхоза РФ. На упаковку в этом случае наносится национальный знак единого образца в виде белого листочка на зеленом фоне и надписью «Органик». Он выполнен шрифтом белого цвета и продублирован латиницей.

«Согласно результатам опроса, у 63 процентов россиян знак вызывает доверие, а 54 процента знают, что это национальный знак органического продукта», — отметили в Роскачестве.

В Россию ввозится и органическая продукция, произведенная в странах Евросоюза: ее знак соответствия — белый евролист на зеленом фоне. Интересно, что лишь 5% опрошенных россиян с большей вероятностью купили бы продукт с такой маркировкой, а подавляющее большинство не понимает его значения.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что законность использования этого знака не перепроверяется в России, а результаты исследований организации показывают, что за евролистом может скрываться подделка. Эксперты находят до четырех пестицидов в такой продукции одновременно.

Выяснилось также, что среди регулярно покупающих органику мужчины встречаются чаще женщин — 28 % против 22%. Наиболее заинтесованы в таких продуктах люди в возрасте от 18 до 34 лет. Самый высокий процент жителей, постоянно покупающих органику, — в Сибири (30%), самый низкий — в Центральном федеральном округе (22%).