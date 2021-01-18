Сотрудники ФБК начали увольняться после задержания Навального

Основателя признанного иноагентом ФБК заключили под стражу на 30 суток и отправили в "Матросскую тишину". Такое решение принял Химкинский суд на заседании в отделе полиции.

Основателя признанного иноагентом ФБК заключили под стражу на 30 суток и отправили в "Матросскую тишину". Такое решение принял Химкинский суд на заседании в отделе полиции.

Однако ситуация с блогером, в том числе вероятная замена условного срока на реальный в рамках дела "Ив Роше", спровоцировала бегство членов ФБК, сообщает ФАН со ссылкой на источники в фонде. Выяснилось, что из организации стали уходить сотрудники и волонтеры, что в разговоре с источником подтвердил Владимир Милов.

Вероятно, к увольнению людей толкает неизвестность, а также уверенность в том, что Алексей Навальный получит реальный срок. Рядовые сотрудники также уверены, что руководящий состав фонда не будет организовывать "освободительную кампанию", в том числе добиваться отмены приговора, поскольку никто не захочет рисковать личным положением.

Кроме того, в ФБК, в случае замены срока, грядут серьезные кадровые перестановки, отметил источник. За место главы фонда будут бороться юрист Любовь Соболь и супруга Навального Юлия.