Стало известно, какой доход необходим для приобретения квартиры в Москве

Приобретение жилья в Москве стало возможно с зарплатой в 60 тысяч рублей, уверен руководитель направления по развитию ипотечного кредитования "Райффайзенбанка" Антон Красильников.

Приобретение жилья в Москве стало возможно с зарплатой в 60 тысяч рублей, уверен руководитель направления по развитию ипотечного кредитования "Райффайзенбанка" Антон Красильников.

Речь идет о приобретении квартиры на первичном рынке со льготной ставкой в 6,5% годовых. Так, средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1% больше, чем в январе годом раньше — 79,7 тысячи рублей. При этом эксперт обратил внимание, что к оформлению ипотеки необходимо подготовиться, пишет РИА Новости.

Гражданину стоит проверить свою кредитную историю. Важным фактором является предоставление в банк реальных контактов, сведений об уровне доходов и месте работы. Некоторые кредитные организации также предоставляют скидки по ряду программам своим зарплатным клиентам.