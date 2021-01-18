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19:41   18 Января 2021
Происшествия

Двое престарелых жителей Эстонии умерли после прививки от COVID-19

Двое престарелых жителей Эстонии умерли после прививки от COVID-19

Также было получено более 80 жалоб на побочные эффекты от препарата компаний Pfizer и BioNtech после начала вакцинации, сообщила пресс-служба лекарственного департамента Эстонии.

Ведомству стало известно о двух случаях смерти привившихся от коронавируса престарелых людей в возрасте 85 лет и 91 года. Врачи не зафиксировали у них каких-либо побочных действий, поэтому они сомневаются в связи этих случаев с препаратом от COVID-19.

С 27 декабря по 17 января вакцинацию в Эстонии прошли 18 275 человек. Из них 66 привившихся уже получили вторую дозу вакцины.

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#эстония #прививка #коронавирус

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