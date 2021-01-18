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19:39   18 Января 2021
Политика

Украинский политик рассказала, как солдаты нарушают присягу в Донбассе

Украинский политик рассказала, как солдаты нарушают присягу в Донбассе

Армия Незалежной воюет против своего же народа в Донбассе, считает украинский политический и общественный деятель Елена Бондаренко.

Действия воинов можно рассматривать как преступление "по морали и закону", уверена женщина. Бондаренко выступила в эфире телеканала "Наш".

"Из нашей украинской армии сделали преступницу", — пояснила журналист.

Общественный деятель также напомнила об обстрелах Донбасса с воздуха в 2014 году украинскими военными. Бондаренко усомнилась в особенности снарядов и их способности поражать исключительно цель. В заключение политик подчеркнула, что любой находящийся в зоне конфликта военный нарушает присягу.

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#донбасс #украина #Елена Бондаренко

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