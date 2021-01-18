Жители Киева отказались поддержать версию украинского журналиста Дмитрия Гордона о его привлечении к "спецоперации", о которой проинформировали главу страны Владимира Зеленского.

Жители Киева отказались поддержать версию украинского журналиста Дмитрия Гордона о его привлечении к "спецоперации", о которой проинформировали главу страны Владимира Зеленского.

Сообщение журналиста о намерении взять интервью у экс-прокурора Крымского полуострова Натальи Поклонской и бывшего главы сил ДНР Игоря Стрелкова вызвали острую реакцию со стороны радикально настроенной части населения Украины. Таким образом граждане государства высказали возмущения из-за того, что Гордон своими интервью "легитимизирует преступников".

В связи с этим, в сетевом издании "Аналитическая служба Донбасса" подчеркнули, что в ответ соотечественникам журналист поспешил рассказать, что его действия были согласованы с Зеленским. Сами интервью, по его версии, должны были стать частью "операции спецслужб Украины".

В издании отметили очевидность стремления Гордона оправдаться в глазах националистов Украины за свою новую попытку приобрести дополнительную популярность посредством выпуска нового провокационного материала. Источником было отмечено, что организованная Гордоном "спецоперация" против России в итоге пошла не так, как он планировал. В Киеве полностью опровергли версию о "спецоперации".