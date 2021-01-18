Вассерман напомнил про «западную ловушку», с которой начался развал СССР

Развал Союза Советских Социалистических республик стал результатом грандиозной спецоперации. Об этом, как пишет политический аналитик Анатолий Вассерман в материале для телеканала РЕН.тв, свидетельствуют недавно рассекреченные документы.

Развал Союза Советских Социалистических республик стал результатом грандиозной спецоперации. Об этом, как пишет политический аналитик Анатолий Вассерман в материале для телеканала РЕН.тв, свидетельствуют недавно рассекреченные документы.

«Сколько раз нам говорили: "СССР не мог не распасться", сколько раз мы слышали про "страну, чьи граждане только и мечтали о развале колосса на глиняных ногах". Но незадолго до развала три четверти народа голосовали за Союз. Да и пример Китая показал: страна могла переформатироваться и преуспевать по сей день», — напоминает журналист.

По его словам, крах Красной империи, начался 13 января 1991 года, когда литовские сепаратисты собрали в Вильнюсе толпу протестующих перед входом в местный телецентр, а спецназ «Альфа» и псковские десантники попытались восстановить трансляцию общесоюзных передач.

При этом с крыш соседних домов был открыт огонь по толпе, в результате чего погибли несколько протестующих и один спецназовец. Также сообщалось, что одна женщина была раздавлена бронетранспортером.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев возложил вину за произошедшее на силовиков, заявив, что они действовали по собственной инициативе, добавил Вассерман.

«Закон временно независимой Литвы карает долгим тюремным заключением за напоминание очевидного, общеизвестного и подробно доказанного факта: стреляли у телецентра только местные нацистские боевики. Подготовленные специалистами из ЦРУ», — подчеркивает аналитик.

13 января 2021 года – в общественной палате РФ было открыта фотовыставка, посвященная тридцатой годовщине событий в Вильнюсе, и рассказывающая о том, что произошло на самом деле, а что является результатом последующего вымысла.

«Так, в 1990 году в Вильнюс прибыло немало агентов ЦРУ, включая мастеров диверсий. Они сразу попали в близкое окружение тогдашнего председателя Верховного Совета Литвы Ландсбергиса и директора самопровозглашённого Департамента охраны края Буткявичюса», — сообщает Вассерман.

При этом, по словам аналитика, немедленному «отлову» сотрудников ЦРУ помешал полный развал советского хозяйства, который в числе прочего произошел и в результате проблем, подготовленных для СССР Западом. Речь идет о санкциях, которые не позволяли Союзу покупать за рубежом то, что не производилось внутри страны, а также об обвале нефтяного рынка, который с подачи США устроили саудиты. При этом Запад пообещал чиновникам, занимавшим в СССР ключевые посты, не мешать прибирать к рукам грандиозное наследство СССР.

«За это теперь платим мы, будут платить наши дети и внуки. Но многие и нынче готовы снова влезть в ту же западную ловушку. Вновь не думая о последствиях», — подчеркивает Вассерман в заключение.

Напомним, ранее Анатолий Вассерман сравнил избранного президента США Джо Байдена, чья инаугурация пройдет 20 января 2021 года, с Уинстоном Черчиллем, отметив, что он, также как и бывший британский премьер-министр, готов положить жизнь на «борьбу с Советами».