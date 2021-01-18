Президент Южной Кореи сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассчитывает на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в любое время и в любом месте.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассчитывает на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в любое время и в любом месте.

Южнокорейский лидер верит в стремление Ким Чен Ына к денуклеаризации. Он сделал заявление в ходе пресс-конференции.

"Об ответном визите председателя Ким Чен Ына в Южную Корею уже была договоренность​​​. Я надеюсь, что когда-то это произойдет", — пояснил глава Южной Кореи.

Однако он не видит разницы в порядке проведения визитов. Мун Чжэ Ин готов к диалогу на территории страны своего коллеги.