Амбиции президента Украины Владимира Зеленского не воплотятся в жизнь из-за его слабого характера, заявил рунический провидец Игорь Вечерский.

Амбиции президента Украины Владимира Зеленского не воплотятся в жизнь из-за его слабого характера, заявил рунический провидец Игорь Вечерский.

По его словам, для решения актуальных проблем украинского общества Зеленскому не хватает ресурсов. Слишком мягкий характер президента вызвал дефицит поддержки со стороны украинского истеблишмента, сообщило издание Nation News.

"Ему не хватает сил для формирования фундамента, на котором он мог бы развивать свои идеи. Несмотря на большую энергию, затрачиваемую им, результат работы пока готов дать лишь частичные успехи", — сказал он.

Ранее в Верховной раде заявили, что ответственность за экономический коллапс на Украине лежит на Зеленском и его команде. Таким мнением поделился председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.