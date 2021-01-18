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19:10   18 Января 2021
Происшествия

Ярмыш сообщила об отправке Навального в "Матросскую тишину"

Ярмыш сообщила об отправке Навального в "Матросскую тишину"

Основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального отправят отбывать арест в "Матросскую тишину", заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. 

Химкинский городской суд принял решение заключить блогера Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля, заявил его адвокат Вадим Кобзев. Выездное заседание состоялось в отделе полиции в Химках.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина. С 29 декабря он находился в федеральном розыске, объявленном ФСИН по факту нарушения им условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". В связи с этим будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный.

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#сизо #навальный #ярмыш

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