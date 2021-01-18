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19:10   18 Января 2021
Политика

Украинизация торговли расколола общество в Незалежной

Украинизация торговли расколола общество в Незалежной

Украинцы разделились на два лагеря после введения закона о торговле на украинском языке в Незалежной.

Часть граждан требует использовать только официальный язык, а другая считает правило необязательным при обслуживании. Об этом рассказали в издании "Вести".

Госорганы уже разместили на сайтах образцы жалоб, которыми могут воспользоваться граждане в случае отказа в обслуживании на украинском. Однако сами предприниматели не рады переменам.

"Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится", — заявила жительница Днепра Валерия Сорокина.

Ранее в регионе никто не предъявлял претензий к обслуживанию на русском языке. Каждый человек использовал ту речь, которая была наиболее удобной для него, добавила Сорокина.

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#язык #украина #Валерия Сорокина

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