Звездный стилист назвал тренды в мужской стрижке

Мужчинам следует уделить внимание длине волос, чтобы выглядеть стильно и модно. О трендах на седину и удлиненные стрижки рассказал звездный стилист Антон Смок.

Мужчинам следует уделить внимание длине волос, чтобы выглядеть стильно и модно. О трендах на седину и удлиненные стрижки рассказал звездный стилист Антон Смок.

Актуальным трендом наступившего года станут удлиненные мужские стрижки, однако речь скорее идет о легкой небрежности, чем о длине ниже плеч. Смок отмечает, что не утратят актуальность в новом сезоне и удлиненные челки.

"Лично для меня тренд — это то, что объективно красиво. Когда есть длина, конечно, волосы должны быть здоровыми, это выигрышно. Кроме того, это удобно носить, и есть варианты для укладок", — пояснил стилист в интервью NEWS.ru.

Он добавил, что трендом этого сезона станет благородный седой оттенок волос. Смок призвал мужчин не бояться изменения цвета волос, но только не в случае локальных перемен.

"Если это преобладающая седина с цветом, уходящим в такой мокрый асфальт, то это выглядит очень классно — стильно и благородно. Если есть локальное поседение, то лучше подкрашивать, делать камуфляж, чтобы это выглядело лаконично", — посоветовал эксперт в области моды.

Однако Смок отметил, что с ярким окрашиванием нужно быть аккуратнее, и призвал мужчин стараться выглядеть ухоженно по классике. Согласно консервативным взглядам стилиста, яркий цвет волос имеет место лишь как дополнение на короткий промежуток времени.