18:59 18 Января 2021Спорт
У Минска забрали право на проведение Чемпионата мира по хоккею
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила столицу Белоруссии права на проведение Чемпионата мира в 2021 году (ЧМ-2021).
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила столицу Белоруссии права на проведение Чемпионата мира в 2021 году (ЧМ-2021).
В спортивной организации, размещенной в Цюрихе, позднее объявят новое место для проведения Чемпионата мира по хоккею. Решение об отмене международного мероприятия в Минске было принято 18 января, на заседании совета IIHF.
Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и немецкий бренд уходовой косметики Nivea заявили, что откажутся от спонсирования ЧМ-2021, если он пройдет в Белоруссии.