У Минска забрали право на проведение Чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила столицу Белоруссии права на проведение Чемпионата мира в 2021 году (ЧМ-2021).

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила столицу Белоруссии права на проведение Чемпионата мира в 2021 году (ЧМ-2021).

В спортивной организации, размещенной в Цюрихе, позднее объявят новое место для проведения Чемпионата мира по хоккею. Решение об отмене международного мероприятия в Минске было принято 18 января, на заседании совета IIHF.

Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и немецкий бренд уходовой косметики Nivea заявили, что откажутся от спонсирования ЧМ-2021, если он пройдет в Белоруссии.