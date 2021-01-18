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18:59   18 Января 2021
Спорт

У Минска забрали право на проведение Чемпионата мира по хоккею

У Минска забрали право на проведение Чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила столицу Белоруссии права на проведение Чемпионата мира в 2021 году (ЧМ-2021).

В спортивной организации, размещенной в Цюрихе, позднее объявят новое место для проведения Чемпионата мира по хоккею. Решение об отмене международного мероприятия в Минске было принято 18 января, на заседании совета IIHF.

Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и немецкий бренд уходовой косметики Nivea заявили, что откажутся от спонсирования ЧМ-2021, если он пройдет в Белоруссии.

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#минск #хоккей #ЧМ-2021

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