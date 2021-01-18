Эксперт: Запад попытается повлиять на политическую обстановку в РФ через соцсети

По мнению Василия Колташова, американские соцсети, будучи единой пропагандисткой машиной, продвигают определенную точку зрения.

Политтехнологи западных соцсетей, воспользовавшись ситуацией с блогером Алексеем Навальным, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в России. Такое мнение на пресс-конференции «Политическая жизнь в 2021 году. Кто готов к победе на выборах в Государственную думу», проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

В студии эксперты обсудили роль платформ для общения в избирательных процессах. По словам Колташова, возросшее влияние социальных медиа сложно не заметить. Однако основная опасность заключается в том, что все эти сервисы, как правило, американские.

«Они продвигают строго определенную точку зрения. То, что не нравится, могут удалить, забанить, задвинуть. В Facebook появляются новости о том, как правильно Украина борется против России. Эта точка зрения навязывается. Это политика соцсети, которая работает как пропагандистская машина», — не сомневается Колташов.

Чтобы очистить информационное поле вокруг думских выборов, потребуется много времени, продолжил эксперт. По его словам, необходимо полностью исключить американское программное обеспечение, в первую очередь, компании Microsoft.

«Мы много говорили о цифровизации. Говорили абстрактно. Например, YouTube господствует тотально. Здесь должна быть альтернативная система, которая будет синхронизироваться с ним, но убирать лишнее. К сентябрю не успеют, хотя должны были спешить и не первый год как торопиться. Выборы пройдут в старом информационном формате», — посетовал экономист.

Также Колташов выразил опасение, что американские соцсети попытаются призвать общественность к непринятию выборов в Госдуму.

«Они сейчас активно работают на тему Навального. Могут здесь делать ставку не на то, чтобы поддержать кого-то отдельно, а на то, чтобы оттолкнуть от участия и натолкнуть на непринятие результатов выборов, конструктивной повестки дня в российском обществе. У них было несколько неудач за год, например, в Белоруссии», — заявил гость «Патриота».

Также экономист обратил внимание на возросшую поддержку американскими платформами российских левых движений и партий. По его словам, это может говорить о желании провести в нашей стране так называемый «красный майдан».

«Анализируя политическую ситуацию в РФ, я сделал два научных исследования: "Левые на Западе" и "Левые на востоке Европы". И во втором я объяснил, почему в России может быть "красный майдан"», — сказал он.

Колташов подчеркнул, что главной опорой Запада может стать радикальный максимализм, поскольку демократическими инструментами повлиять на Россию он не сможет.

«"Зачем реформы", "ничего исправить невозможно", "все партии одинаковы", "пусть сильнее грянет буря". Учитывая настроение в обществе, такая повестка активно продвигается большим количеством левых блогеров, и YouTube сейчас их продвигает очень активно», — отметил эксперт.

Блогера Алексея Навального заключили под стражу на 30 суток — до 15 февраля. Такое решение принял судья Химкинского городского суда. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

Выездное заседание суда проходило в отделе полиции в Химках. 29 января в Симоновском суде Москвы состоится разбирательство, на котором решат, будет ли условный срок заменен на реальный. Пока Навальный будет находиться в СИЗО.

В Москву Навальный прилетел 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево, поскольку ранее он был объявлен в розыск.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — передает ведомство.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас обеспокоился задержанием блогера и призвал к его немедленному освобождению. В свою очередь Латвия, Литва и Эстония выпустили совместное заявление, в котором призвали отпустить Навального, несмотря на то, что он нарушил российское законодательство.

До 30 декабря 2020 года блогер находился на испытательном сроке, поскольку был осужден за хищение свыше 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Однако он систематически нарушал его условия, в связи с чем 29 декабря 2020 года был объявлен в федеральный розыск.