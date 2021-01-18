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18:53   18 Января 2021
Экономика

Достройке "Северного потока — 2" мешают немецкие экологи

Достройке "Северного потока — 2" мешают немецкие экологи

Разрешение, одобряющее проведение работ по строительству одного из участков российского трубопровода "Северный поток — 2", было оспорено немецкими экологами.

Действие документа, выданного в пятницу Федеральным ведомством морского судоходства и гидрографии Германии, приостанавливается из-за жалоб организаций. Временной отмены разрешения добились природоохранная компания NABU и экологическая Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Ведомство допустило продолжение строительства, будучи уверенным в его безопасности для окружающей среды. Однако немецкие экологи не согласились с такой позицией, о чем заявлял глава NABU Йорг-Андреас Крюгер.

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