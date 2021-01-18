Отец Киркорова на похоронах Грачевского вспомнил пророчество Ванги

Смерть худрука детского тележурнала "Ералаш" Бориса Грачевского продолжает обрастать мистическими подробностями. В этот раз Бедрос Киркоров связал ее с пророчеством Ванги.

Смерть худрука детского тележурнала "Ералаш" Бориса Грачевского продолжает обрастать мистическими подробностями. В этот раз Бедрос Киркоров связал ее с пророчеством Ванги.

Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прощания не смогла пройти без некоторых эксцессов. Многие в Сети все обсуждают тот факт, что вдова худрука "Ералаша" Екатерина Белоцерковская шла впереди гроба, что расценивается как крайне плохая примета. На церемонии с речью выступил отец певица Филиппа Киркорова Бедрос. Он вспомнил про легендарную предсказательницу Вангу.

"Он напомнил слова своей легендарной землячки Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Бедрос был знаком с ней", — написал Садальский.

Грачевский умер 14 января. Он скончался в возрасте 71 года. Художественный руководитель "Ералаша" умер из-за осложнений, которые возникли на фоне COVID-19. По этой причине медикам даже пришлось ввести шоумена в искусственную кому.