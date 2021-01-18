Входы в Капитолий США заблокировали в связи с угрозой безопасности

Правоохранители заблокировали все входы и выходы Капитолия в Вашингтоне из-за появления внешней угрозы безопасности.

Правоохранители заблокировали все входы и выходы Капитолия в Вашингтоне из-за появления внешней угрозы безопасности.

Сотрудники Капитолия получили соответствующее предупреждение. Их призвали оставаться в пределах здания и держаться подальше от окон и дверей.

"Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", — отмечается в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что для охраны мероприятий в день церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, будут привлечены 25 тысяч бойцов Нацгвардии со всей страны.