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18:42   18 Января 2021
Политика

Входы в Капитолий США заблокировали в связи с угрозой безопасности

Входы в Капитолий США заблокировали в связи с угрозой безопасности

Правоохранители заблокировали все входы и выходы Капитолия в Вашингтоне из-за появления внешней угрозы безопасности.

Сотрудники Капитолия получили соответствующее предупреждение. Их призвали оставаться в пределах здания и держаться подальше от окон и дверей.

"Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", — отмечается в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что для охраны мероприятий в день церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, будут привлечены 25 тысяч бойцов Нацгвардии со всей страны.

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#сша #угроза #капитолий

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