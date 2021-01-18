Без Трампа, но с Лопес. Кого пригласили на инаугурацию Байдена

Список гостей сократился из-за пандемии и массовых беспорядков.

Список приглашенных на инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января в Вашингтоне, будет сокращен. Причины такого решения – пандемия коронавируса и усиление мер безопасности, введенных из-за штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает Foxnews.

Церемония инаугурации пройдет на западной лужайке Капитолия, где избранные президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис принесут присягу.

«Я не боюсь давать присягу снаружи», — сообщил Байден журналистам 11 января, из больницы, где получил вторую дозу вакцины Pfizer от COVID-19.

По традиции новый и покидающий пост президенты едут на церемонию инаугурации в Капитолий вместе, что символизирует мирную передачу власти. Однако в этом году правило будет нарушено впервые за последние 150 лет: Дональд Трамп, обвиняющий демократов в фальсификации результатов голосования, отказался присутствовать на инаугурации своего преемника. По сообщению The NBC News, не посетит церемонию и Иванка Трамп.

«Для всех, кто просил, я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал Трамп в Twitter 8 января, за несколько часов до полной блокировки его аккаунта.

Байден назвал решение Трампа «позором» для нации и недостойным должности.

«Хорошо, что он не появится», — добавил Байден.

А вот отношения между уходящим и новым вице-президентом сложились иначе. Майк Пенс по телефону поздравил свою преемницу Камалу Харрис и заявил, что будет присутствовать на церемонии. Об этом сообщило издание The New York Times.

На инаугурацию приглашены: бывшие президенты США: Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон. Долгожитель среди американских лидеров 96-летний Джимми Картер,возглавлявший Штаты с 1977 по 1981 годы, не сможет присутствовать на мероприятии, но выразил «наилучшие пожелания» Байдену, по словам пресс-секретаря Центра Картера в США в Атланте.

Государственный гимн на церемонии исполнит Леди Гага. После того, как Байден принесет присягу, на западной лужайке Капитолия выступит Дженнифер Лопес. Заявлено участие также музыкантов Джона Бон Джови, Брюса Спрингстина, Деми Ловато, Джастина Тимберлейка. Вести мероприятие будут голливудские актеры Том Хэнкс, Керри Вашингтон и Ева Лонгория.

Национальная аллея, на которой обычно собираются тысячи людей, чтобы стать свидетелями передачи власти, закрыта с 15 января. И откроется после инаугурации – 21 января.