ФБР проводит проверку в Нацгвардии США перед инаугурацией Байдена

Федеральное бюро расследований проводит проверку в Национальной гвардии США перед инаугурацией избранного президента страны Джо Байдена.

Федеральное бюро расследований проводит проверку в Национальной гвардии США перед инаугурацией избранного президента страны Джо Байдена.

Ранее телеканал MSNBC сообщал, что 15 тыс. бойцов Нацгвардии уже прибыли в Вашингтон для охраны мероприятия, которое планируется провести 20 января. К этому дню цифра увеличится до 25 тысяч, силовики прибудут из всех 50 американских штатов.

По данным СМИ, ряд из них может представлять угрозу для представителя Демократической партии или других VIP-персон. Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что властям государства известна эта потенциальная угроза, командующие предупреждены и должны быть начеку. Также отмечается, что ФБР начало проверку более недели назад и должно завершить ее к среде.

"Мы постоянно следим за этим, проводим проверки людей, занятых в операции, по второму и третьему разу <...> Нам необходимо задействовать все механизмы для тщательной проверки тех мужчин и женщин, которые будут заниматься подобными операциями", — заявил Маккарти.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что импичмент в США в конечном итоге объявят не действующему президенту страны Дональду Трампу, а Байдену.