В Минздраве РФ рассказали, когда можно будет отказаться от масок

Необходимость соблюдать масочный режим существует до формирования популяционного иммунитета к COVID-19, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Необходимость соблюдать масочный режим существует до формирования популяционного иммунитета к COVID-19, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Продолжать использовать маски необходимо через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, подчеркнул министр. По словам Мурашко, важно не забывать о здоровье окружающих до появления популяционного иммунитета. После этого от средств индивидуальной защиты можно будет отказаться.