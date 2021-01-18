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18:30   18 Января 2021
Общество

В Минздраве РФ рассказали, когда можно будет отказаться от масок

В Минздраве РФ рассказали, когда можно будет отказаться от масок

Необходимость соблюдать масочный режим существует до формирования популяционного иммунитета к COVID-19, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Продолжать использовать маски необходимо через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, подчеркнул министр. По словам Мурашко, важно не забывать о здоровье окружающих до появления популяционного иммунитета. После этого от средств индивидуальной защиты можно будет отказаться.

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#вакцинация #Мурашко #covid19

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