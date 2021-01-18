Сивков назвал слабое место американского лазерного оружия

Первое лазерное оружие, которое получат американские Военно-морские силы, будет невозможно использовать в ходе большей части возможных военных действий из-за долгого наведения и неустойчивости к погодным условиям.

Первое лазерное оружие, которое получат американские Военно-морские силы, будет невозможно использовать в ходе большей части возможных военных действий из-за долгого наведения и неустойчивости к погодным условиям.

Об этом в комментарии «Общественной службе новостей» заявил член-корреспондент РАРАН (Российской академии ракетных и артиллерийских наук) Константин Сивков.

По мнению эксперта, новейшее лазерное оружие, которое для ВМС США создала компания Lockheed Martin, является чрезвычайно капризным видом вооружений.

«В экспериментальных целях лазерную установку использовали лет восемь или девять назад. Лазерное оружие имеет массу ограничений, которые делают его малоэффективным средством ведения вооруженной борьбы. Первое — погодные условия. Если есть даже легкая дымка, дальность действия очень сильно падает», — рассказал Сивков.

Над морем, добавил эксперт, благоприятная погода является редкостью. Поэтому использование лазерного оружия для борьбы с ракетами не будет эффективным, так как экспозиция при попытке сбивать ракеты или беспилотники будет составлять около 5–10 секунд.

«Ракета, даже дозвуковая, идущая на предельно малой высоте преодолевает за пять секунд 1,5 километра. Поэтому получается, что, с учетом обнаружения ракеты на удалении в 10–15 километров, времени на уничтожение остается не так уж и много», — объяснил эксперт.

Кроме того, добавил он, ракеты, как правило представляют собой конструкцию из чистого металла, что также может увеличить время экспозиции. И получается, что эффективность применения лазерной установки против радиолокационных ракет с головками самонаведения будет очень сомнительным.

Еще одной проблемой использования подобного оружия является необходимость удерживать лазер на движущейся цели.

«Если речь идет о воздействии на расстоянии 10–15 километров — удержать пучок будет сложно. И на таких расстояниях сказывается отражение луча из-за того, что воздушная среда неоднородна. Возникают мелкие вихри, которые работают как линзы и приводят к колебанию луча, что вновь приведет к увеличению времени экспозиции», — подчеркнул собеседник издания в заключение беседы.

Напомним, штаб Военно-морских сил США опубликовал «Навигационный план» на ближайшие десять лет. В документе, в частности, говорится, что флот США вовлечен в долгосрочную конкуренцию со стороны РФ и Китая, которая угрожает образу жизни и безопасности рядовых американских граждан.

Для того, чтобы сохранить баланс сил в мире не только на период с 2021 по 2030 годы, но и на весь XXI век, по мнению командования ВМС США, Америка должна предпринять активные действия по развитию своих вооружений и обучению личного состава.