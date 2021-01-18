Брод указал Западу на тактику двойных стандартов в деле Навального

Пророссийских активистов и правозащитников преследуют в европейских «демократических странах», указал член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

Польша собирает экстренное заседание Совета по правам человека в ООН из-за ареста вернувшегося из Германии блогера Алексея Навального. Об этом 18 января сообщает радиостанция «Польское радио».

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что посол Польши в Евросоюзе ведет переговоры с делегацией ЕС о скорейшем начале дебатов в связи с нарушением Россией прав человека.

«По моей просьбе посол Польши начал разговор с делегацией ЕС, чтобы совместно потребовать созыва экстренного Совета ООН по правам человека в связи с арестом Алексея Навального», — заявил дипломат.

Ранее главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии призвали Евросоюз ввести очередные санкции против РФ, если Навального не освободят. Позже к их позиции присоединились председатель Евросовета Шарль Мишель, госсекретарь США Майк Помпео и советник победившего на президентских выборах в США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Член СПЧ при президенте РФ Александр Брод на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» заявил, что ему непонятна истерическая реакция США, Прибалтики, Польши и других стран Запада из-за приезда в Россию блогера. По его словам, задержание Навального по прилете не было сюрпризом ни для него самого, ни для его европейских «партнеров».

«Я не считаю его политиком. Мы знаем о его методах работы, он сознательно шел на эту провокацию, зная, что есть претензии со стороны ФСИН, и что он объявлен в розыск и будет задержан. Если он не согласен с уголовными делами, фигурантами которых он является, то он может их оспорить, дойдя до ЕСПЧ», — высказался Брод.

Член СПЧ привел примеры, когда в «демократических» странах страдают от политических преследований пророссийские активисты и правозащитники. В Европе на это предпочитают закрывать глаза. Так, против борца за права русскоязычных в Латвии Александра Гапоненко завели уголовное дело о разжигании межнациональной розни из-за постов в Facebook. Он получил год условно, напомнил Брод, хотя прокурор настаивал на реальном сроке.

Польшу и европейские институты также не волновала судьба многодетной матери Богданы Осиповой, которая получила семь лет тюрьмы в США за якобы похищение собственных детей, продолжил гость эфира.

«А тот же Матеуш Пискорский в Польше? Он выступал за взаимодействие ЕС и РФ, приезжал в качестве международного наблюдателя на выборы в России. Но ему не простили, что он был на выборах в Новороссии, что он признал Крым частью России. Его безосновательно обвинили в шпионаже, он тоже несколько лет провел в тюрьме. Почему польские политики не посмотрят на проблемы в собственном доме, а снова учат жить РФ, вмешиваясь в ее внутреннюю политику? Они требуют соблюдения своего законодательства, а почему мы должны делать исключения для отдельных граждан? Закон обязателен для всех», — резюмировал Брод.

Блогер вернулся в Россию из Германии накануне, 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево. Ближайший месяц Навальный проведет в СИЗО. Страны Запада требуют отпустить блогера, несмотря на то, что он неоднократно нарушал российское законодательство. У Навального есть две условные судимости — по делу «Кировлеса» и по делу «Ив Роше».

Он был обязан дважды в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН до 30 декабря 2020 года. Поскольку несколько месяцев Навальный находился за границей и пренебрегал требованиям суда, его объявили в федеральный розыск.

Кроме того, в декабре 2020 года СК РФ возбудил в отношении блогера новое уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с признанном иноагентом Фонде борьбы с коррупцией и рядом НКО.