Норкин поставил на место русофоба Сытина в эфире шоу "Место встречи" на НТВ

Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин ввел присутствовавших в студии зрителей в ступор крылатой фразой из фильма "Брат" Алексея Балабанова.

Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин ввел присутствовавших в студии зрителей в ступор крылатой фразой из фильма "Брат" Алексея Балабанова.

Цитата прозвучала в контексте обсуждения либерализма, ставшего одной из главных тем нового выпуска. О своей приверженности этому общественно-политическому течению в его форме, существовавшей до королевы Виктории включительно, в студии "Места встречи" заявил историк Александр Сытин, известный своими неоднозначными высказываниями.

Историк объяснил, что либерализм имел ценность до того момента, пока свобода "не скукожилась" под воздействием равенства. На это Андрей Норкин ответил известной фразой из кинофильма "Брат", брошенной Данилой Багровым во время стычки в трамвае с безбилетниками.

Присутствовавшие в тот момент зрители вначале замерли, после чего по студии пронесся смех. Они начали уточнять, не подпадает ли подобная цитата под закон о разжигании межнациональной розни, на что Норкин уточнил, что это прямая цитата из фильма, а не какое-то оскорбление, передает телеканал "Царьград".