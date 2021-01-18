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17:52   18 Января 2021
Общество

Эксперты выяснили, нужны ли антиковидные паспорта в России

Эксперты выяснили, нужны ли антиковидные паспорта в России

Первые антиковидные паспорта появятся в Башкирии. Эксперты оценили необходимость таких документов в России.

Введение справок и сертификатов о получении человеком вакцины от коронавируса пока находится на уровне идеи, рассказал депутат Госдумы Федот Тумусов. Чтобы паспорт стал действительным, необходимо прописать положения, сейчас его нет.

Доктор медицинских наук, профессор и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что массовых мероприятий в России быть не может, пока коронавирус распространяется. Зуев согласен, что говорить о введении паспортов рано, предает телеканал "360".

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#паспорт #башкирия #коронавирус

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